ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أبو جريشة: أشكر الخطيب على تفهمه مشكلة الإسماعيلي ودعمه للفريق

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:02 ص
الخطيب مع علي أبو
الخطيب مع علي أبو جريشة
Advertisements
محمد رشاد
أبدى علي أبو جريشة، النجم التاريخي للإسماعيلي والذي يعمل بشكل غير رسمي في النادي، عن سعادته بالزيارة التي قام بها إلى النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن محمود الخطيب رئيس النادي يشعر بمشكلة الدراويش.

وقال أبو جريشة، في تصريحات هاتفية لبرنامج "البيت الكبير" عبر قناة "الأهلي": "تربطنا علاقة جيدة بالنادي الأهلي ويجمعنا كل ود وخير مع نجوم الأهلي والنادي على مر السنين، وستكون ممتدة إن شاء الله".

وأضاف: "أوجه شكري إلى محمود الخطيب ومجلس إدارته على تعاونهم، لدينا أمل في مساعدة النادي في بعض الأمور التي طلبناها، وسيتم حسم الأمور خلال 48 ساعة، مع العلم أنه حدث نفس الشيء مع الزمالك".

وأكمل: "تربطنا علاقة جيدة مع محمود الخطيب وأعضاء المجلس ومسؤولي النادي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وهناك تجاوب في مساعدتنا لأنهم يشعرون بمشكلة النادي، حيث رحَّبوا ببعض الأمور من أجل الإسماعيلي".

وأتم أبو جريشة قائلا: "لمست من ناديي الأهلي والزمالك خلال زيارتي للناديين روحا جميلة، الكل متعاطف ويريد مساندة الإسماعيلي وعودته إلى سابق عهده، كنت سعيدا للغاية بالزيارتين وهذا هو دور الأندية الكبيرة".
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا سبورتاج 2022 تظهر في صور توقعية جديدة

حكاية تحفة كاديلاك التى ظهرت مع محمد حماقي فى هذا الكليب الشهير | صور

يتقاضى 10 آلاف ين.. ياباني يعرض نفسه للإيجار مقابل عدم القيام بأي شيء| صور