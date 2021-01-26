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ديني

محظورات على المرأة الحائض لا يجوز فعلها

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:01 ص
محظورات على المرأة
محظورات على المرأة الحائض لا يجوز فعلها.. تعرف عليها
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محمد شحتة
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن المرأة الحائض يجوز لها زيارة المقابر فلا حرج في ذلك شرعا.


وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن هناك أمورا ممنوعة على المرأة الحائض وهي: عدم الصلاة ولا الصيام ولا مس المصحف، والمعاشرة مع الزوج للمتزوجة، ولا الطواف بالبيت الحرام على المختار في الفتوى، وما عدا ذلك تمارس حياتها بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن المرأة الحائض لو زارت المقابر، فلا تقرأ القرآن بلسانها، ولكن يجوز لها الدعاء وترديد الأذكار للميت.

لماذا تقضي المرأة الحائض الصيام دون الصلاة؟ 
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن المرأة الحائض تسقط عنها الصلاة المفروضة بالإجماع، ولا يطلب منها إعادتها بخلاف الصيام.

وأوضح الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما الحكمة في قضاء المرأة الحائض للصوم دون الصلاة؟»، أن هذا يعتبر تخفيفًا من الله عز وجل على المرأة، فقال العلماء إن شهر رمضان الصيام أيامه معدودة لا تتكرر وعدده محصور ثلاثين يومًا أما الصلاة فهى كل يوم فقالوا ستثقل عليها الصلاة لأن عدد الصلوات أكبر بكثير من عدد أيام الصوم وذلك تخفيفًا على المرأة.

وأكد أن المرأة ممنوعة من الصلاة والصوم وقت الحيض بالنص والإجماع، وذلك لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور» رواه مسلم.

وأضاف أن النصوص فرقت بين قضاء الصلاة والصوم بالنسبة للحائض، فأوجبت عليها قضاء الصيام وأسقطت عنها قضاء الصلاة رحمة بها، لأن الصلاة يشق عليها قضاؤها بخلاف الصوم، ففي صحيح مسلم: «أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لست حرورية ولكني أسأل، فقالت عائشة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة».

حكم الصيام دون الاغتسال من الحيض 

حكم الصيام دون الاغتسال من الحيض قال الشيخ أشرف الفيل، الداعية الاسلامي، إنه إذا انتهى الحيض وحدث جفاف أو نزل إفرازات قبل الفجر وإذا تيقنت أنه بذلك قد انتهى الحيض قبل الفجر فوجب عليها أن تغتسل قبل أو بعد الفجر فلا حرج عليها فى ذلك، ووجب عليها أن تنوي الصيام فى اليوم الذي يليه، لافتًا الى أنه اذا نزل دم بعد ذلك فهذا لا يُعد من الحيض وانما هو من الاستحاضة.

حكم الصيام دون الاغتسال من الحيض وأضاف أن كثير من النساء لا تعرفن حكم نزول الدم بعد انتهاء دم الحيض، حيث سألت كثيرات من صحبيات الرسول (صلى الله عليه وسلم) فى مثل هذه الأمور، حتى إن الامام مالك سأل زوجته وقال لها كيف تعرفين الانتهاء من دم الحيض لاننى اُسأل فى هذه التساؤلات ولا أعرف لها إجابة فأجبته بقولها "بنزول ما يسمي بالقُصة البيضاء" أى أن كل أمراة لها طريقة فى الانتهاء من الحيض، وذلك يكون بجفاف الرحم وبعض النساء يكون بنزول الإفرازات البنية.

هل يقع الطلاق على المرأة الحائض؟
هل يقع الطلاق لو الزوجة حائض ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وأجاب وسام، قائلًا: إن الحيض لا علاقة له بوقوع الطلاق من عدمه، فالحيض إنما يحتاج إليه فى معرفة عدة الطلاق. 

وتابع: أما كونه فى ذاتها يمنع الطلاق فلا.
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