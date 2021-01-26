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رئيس التحرير
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سيارات

في 4 خطوات.. تعرف على العناصر الأساسية لصيانة سيارتك

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:27 ص
صيانة السيارات
صيانة السيارات
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صبري طلبه

يواجه البعض من قائدي السيارات العديد من المشكلات الخاصة بعالم الميكانيكا و المحركات، ربما يسهل
التعامل معها نسبة إلى خبرات سابقة، و من الممكن أيضًا أن تكون تلك المشكلات معقدة وتحمل العديد مشاعر القلق و التوتر لقائد السيارة.



 

ولذلك يقدم موقع
"صدى البلد" الاخباري اهم العناصر الأساسية لصيانة سيارتك.



 



1- سوائل التبريد



من الضروري للغاية
أن نقوم بالكشف على سوائل التبريد من وقت إلى آخر، و فحص الهيكل الخارجي
للردياتير، ومتابعة خلوه من أي تسريبات قد نالت من عزم الأنابيب الخارجية الواقعة
بهذا الهيكل، و يفضل أيضًا أن نطمئن على مستوى المياه داخل القربة البلاستيكية، وغلق
غطاء الردياتير و القربة جيدًا، ويحذر تمامًا فتح هذا الغطاء في حالة ارتفاع درجة حرارة السيارة.



 



2- زيت المحرك



هو بمثابة درع
الحماية للأجزاء المعدنية الداخلية للمحرك، ومن الضروري أن نقوم بتغييره في موعده
المحدد، أو كلما قطعت السيارة المسافات المسموح بها، و يفضل أيضا تغيير فلتر
الزيت لحماية المحرك من الشوائب والترسبات.



 



3- حالة الإطارات



يجب أن نطمئن على
الحالة العامة للإطار، و تمتعه بمظهر مميز خالي من التشققات أو أثار اللحام
المختلفة، زمن الضروري أن نتابع مستوى الهواء أو النيتروجين بداخله من وقت إلى
أخر، وذلك تجنبًا للعديد من المشكلات الطارئة.




4- فرامل السيارة



هي المسؤولة
الأولى عن إعطاء أمر التوقف، ولكي نحصل على توقيت مثالي لهذا الأمر، يجب أن نقوم
بإستبدال تيل الفرامل في موعده المحدد، أو إذا سمعنا أصوات صفير أو احتكاكات مزعجة
أثناء الضغط على دواسة الفرامل، و الاهتمام أيضا بقياس زيت الفرامل.

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