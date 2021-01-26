ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

إحنا مش في خناقة.. مستشار المفتي يرد على تساؤلات ظلم الرجل في قانون الرؤية.. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:57 ص
احنا مش في خناقة..
احنا مش في خناقة.. مستشار المفتي يرد على تساؤلات ظلم الرجل
Advertisements
محمد شحتة
علق الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، على تساؤلات كثيرة ترد إلى دار الإفتاء، بشأن قانون رؤية الطفل وأن الرجل يتعرض للظلم حينما لا يسمح له برؤية ابنه إلا ثلاث ساعات فقط.

وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن المشرع الذي يشرع القوانين حينما يضع قانونا فإنه ينظر إلى ما بين يديه من معطيات ويتناقش مع متخحصصين في الشرع وعلوم النفس والاجتماع.

وذكر أن المشرع ينظر كذلك إلى حال المطلقين ويراعي مصلحتهم ويراعي أكثر مصلحة الأبناء.

وتابع مستشار المفتي قائلا "احنا مش داخلين في خناقة مع المطلقين والقانون ينظر في مجلس النواب حاليا" مؤكدا أنه لا ضرر ولا ضرار ، مناشدا الرجل والمرأة ألا يشوها صورة بعضهما أمام الأولاد، سواء كانت الحضانة مع المرأة أو الرجل.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فتاوى تشغل الأذهان.. الإفتاء: تعمد الرجل وضع العطر لفتنة النساء إثم شرعيا.. وشعر الوجه والجسم لا يدخل في النمص

مستشار المفتي: تنظيم النسل موجود منذ عصر النبوة

مستشار المفتي يرد على أصحاب مقولة "خليها على الله المكتوب مكتوب".. فيديو

فتاوى تشغل الأذهان.. الإفتاء تكشف عن معلومة جديدة يجهلها الكثير عن الغيبة.. وأمر يساعد في استجابة الدعاء

ترشيحاتنا

تسافر الجمعة.. ننشر أسماء بعثة الأهلي لمونديال قطر

فضل قراءة سورة الملك.. ودعاء يمحو الذنوب قبل النوم

أزال أنفه وشفته العليا.. شاب يجري عمليات تجميل ليتحول إلى كائن فضائي

موجز التوك شو .. ريهام سعيد تبكي على الهواء .. أحمد موسى يفضح الإخوان على لسان رئيس أمن الدولة الأسبق

من هو زوج عبلة الكحلاوي والد بناتها الثلاث ؟ .. معلومات لا يعرفها الكثير

خيري رمضان يسأل وإبراهيم عيسى يجيب: هل ضميرك مرتاح لشهادتك في قضية مبارك؟.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أغلى سيارات فى العالم تباع في مزاد علنى

كيا سبورتاج 2022 تظهر في صور توقعية جديدة

حكاية تحفة كاديلاك التى ظهرت مع محمد حماقي فى هذا الكليب الشهير | صور