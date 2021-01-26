إحنا مش في خناقة.. مستشار المفتي يرد على تساؤلات ظلم الرجل في قانون الرؤية.. فيديو

علق الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، على تساؤلات كثيرة ترد إلى دار الإفتاء، بشأن قانون رؤية الطفل وأن الرجل يتعرض للظلم حينما لا يسمح له برؤية ابنه إلا ثلاث ساعات فقط.





وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن المشرع الذي يشرع القوانين حينما يضع قانونا فإنه ينظر إلى ما بين يديه من معطيات ويتناقش مع متخحصصين في الشرع وعلوم النفس والاجتماع.





وذكر أن المشرع ينظر كذلك إلى حال المطلقين ويراعي مصلحتهم ويراعي أكثر مصلحة الأبناء.





وتابع مستشار المفتي قائلا "احنا مش داخلين في خناقة مع المطلقين والقانون ينظر في مجلس النواب حاليا" مؤكدا أنه لا ضرر ولا ضرار ، مناشدا الرجل والمرأة ألا يشوها صورة بعضهما أمام الأولاد، سواء كانت الحضانة مع المرأة أو الرجل.







