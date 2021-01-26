بعد ماكرون.. الرئيس الأمريكي يجري اتصالا بالمستشارة الألمانية

أعلن البيت الابيض، اليوم الثلاثاء، إجراء الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصالا هاتفيا، بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.





وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن الاتصال ركز على تعزيز العلاقات بين البلدين، والسياسة الخارجية، ومناقشة التغير المناخي، وأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





ومن ناحية أخرى، أعلن البيت الأبيض، أمس، عن اتصال هاتفي جمع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.





وذكر بيان البيت الأبيض أن بايدن، أكد التزامه بتعزيز العلاقات عبر حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والشراكة الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي. وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.





وأضاف البيان، أن الزعيمين اتفقا أيضًا على الحاجة إلى تنسيق وثيق، بما في ذلك من خلال المنظمات متعددة الأطراف، في مواجهة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ، وفيروس كورونا المستجد، والانتعاش الاقتصادي العالمي.



