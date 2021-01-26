باتشيكو: إسماعيل يوسف أخ ولم أتمكن من رؤيته كلاعب

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك أنه لم ير إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي السابق كلاعب .





وقال باتشيكو في تصريحات لفضائية " النهار"، :" سعيد بالفترة التي عملت فيها مع إسماعيل يوسف داخل نادي الزمالك وسمعت عنه الكثير ولم أتمكن من رؤيته كلاعب".







