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رياضة

باتشيكو: إسماعيل يوسف أخ ولم أتمكن من رؤيته كلاعب

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:40 ص
باتشيكو
باتشيكو
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أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك أنه لم ير إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي السابق كلاعب .

وقال باتشيكو في تصريحات لفضائية " النهار"، :" سعيد بالفترة التي عملت فيها مع إسماعيل يوسف داخل نادي الزمالك وسمعت عنه الكثير ولم أتمكن من رؤيته كلاعب".


وتابع :" أتعامل مع إسماعيل يوسف كأخ وتيجانا لم يتوقف عن توجيه النصائح لي منذ تولي القياجة الفنية للفريق ".


واوصل "أنا الآن أكبر 6 أعوام عن ولايتي الأولي بالزمالك، ولو تكرر نفس الموقف الذي حدث معي وقتها لما رحلت عن النادي لأنني اكتسبت خبرات أكثر
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