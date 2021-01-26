باتشيكو: إسماعيل يوسف أخ ولم أتمكن من رؤيته كلاعب

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك أنه لم ير إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي السابق كلاعب .
وقال باتشيكو في تصريحات لفضائية " النهار"، :" سعيد بالفترة التي عملت فيها مع إسماعيل يوسف داخل نادي الزمالك وسمعت عنه الكثير ولم أتمكن من رؤيته كلاعب".
وتابع :" أتعامل مع إسماعيل يوسف كأخ وتيجانا لم يتوقف عن توجيه النصائح لي منذ تولي القياجة الفنية للفريق ".
واوصل "أنا الآن أكبر 6 أعوام عن ولايتي الأولي بالزمالك، ولو تكرر نفس الموقف الذي حدث معي وقتها لما رحلت عن النادي لأنني اكتسبت خبرات أكثر