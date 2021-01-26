ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الجفري ناعيا عبلة الكحلاوي: حضور جنازتها شرف.. والراحلة علمت النساء بالحرم

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:26 ص
عبلة الكحلاوي
عبلة الكحلاوي
Advertisements
هاني حسين
نعى الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، الدكتورة الراحلة عبلة الكحلاوي والتي وافتها المنية أمس عن عمر يناهز الـ 72 عاما.

وقال علي الجفري في تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر"، :"حضور جنازة عبلة الكحلاوي شرف لانها أم للجميع وهي عالمة جليلة ونقية وكتلة رحمة".

وأضاف الجفري:"  الراحلة تعتبر  من النوادر في عصرنا الذين استطاعوا ان يجعلوا المعني العميق سلسا، وعبلة الكحلاوي كافحت في خدمة الناس بشتى الطرق وعلمت النساء في الحرم المكي أمام الكعبة المشرفة لمدة عامين".

وتابع:" عبلة الكحلاوي  مست آلام وآمال  الناس بصدق كبير وحنان ومحبة ورحمة وكان لديها فيض من المحبة عجيب".

وودعت مصر أمس الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، والعالمة الأزهرية، عن عمر يناهز 72 عامًا، إثر تأثرها بفيروس كورونا، وهي ابنة الفنان الراحل محمد الكحلاوي.

وكانت الدكتورة عبلة الكحلاوي ، تعمل أستاذة للفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية «بنات» ‏بجامعة الأزهر، والتحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وتخصصت في الشريعة الإسلامية، ‏حيث حصلت على الماجستير عام 1974 في الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ‏ذاته، وانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعي، منها كلية التربية للبنات في الرياض ‏وكلية البنات في جامعة الأزهر، وفي عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية في مكة ‏المكرمة.‏

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كيف ودعت المؤسسات الدينية عبلة الكحلاوي؟ شمس من العلم أنارت العقول

لماذا أسست عبلة الكحلاوي "الباقيات الصالحات"؟.. الداعية تجيب باكية

رحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي مع الدعوة والبرامج الدينية

أبرز فتاوى الدكتورة عبلة الكحلاوي .. وتحذر من السوشيال ميديا

18 نصيحة من عبلة الكحلاوي للتعامل مع كبار السن

بكلمات مؤثرة.. مُقدمة برنامج عبلة الكحلاوي تودعها على الهواء .. فيديو

ترشيحاتنا

تعرف على الإرهابي الذي اتصل بـ مرسى لنقل أوامر المخابرات التركية والقطرية

وزير التعليم: لا نية لـ إلغاء الامتحانات أو تأجيلها لـ مايو .. ونطالب الطلاب بالمذاكرة

متحدث العاصمة الإدارية يكشف موعد بدء العمل في الحي الحكومي

أطفال بلا أوراق وزواج غير موثق.. مأساة جديدة لشباب الإخوان في تركيا

حقيقة غياب الخطيب عن بعثة الأهلي بمونديال العالم للأندية

تسافر الجمعة.. ننشر أسماء بعثة الأهلي لمونديال قطر

Advertisements

حقيقة غياب الخطيب عن بعثة الأهلي بمونديال العالم للأندية

من هو زوج عبلة الكحلاوي والد بناتها الثلاث ؟ .. معلومات لا يعرفها الكثير

تركت زوجها من أجله .. سيدة بريطانية تتهم شابا مصريا بالنصب

منها تشغيل أكثر من 3 ملايين عامل.. مفاجآت وزير القوى العاملة للمصريين

مرض متوطن.. تحذير عاجل من الصحة العالمية حول مستقبل كورونا

خاص| الزمالك يحصل على توقيع أولى صفقات الفريق والإعلان خلال ساعات

ضيف يموت أثناء الحديث معه.. والمذيعة: أصعب موقف في حياتي.. فيديو

حقيقة إغراق مصر الغواصة "داكار" .. سر وراء حادث الاختفاء الغامض حيّر إسرائيل 53 عاما

دعاء قبل النوم من 6 كلمات يقيك العذاب يوم القيامة.. ضع يدك اليمنى تحت رأسك وردده

سعره 6 آلاف دولار.. جاكيت ولي العهد السعودي يثير ضجة.. وينفد من المتجر خلال دقائق

الفراعنة وسط الكبار .. مواعيد ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد

وزير التعليم: لا نية لـ إلغاء الامتحانات أو تأجيلها لـ مايو .. ونطالب الطلاب بالمذاكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أغلى سيارات فى العالم تباع في مزاد علنى

كيا سبورتاج 2022 تظهر في صور توقعية جديدة

حكاية تحفة كاديلاك التى ظهرت مع محمد حماقي فى هذا الكليب الشهير | صور