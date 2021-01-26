الجفري ناعيا عبلة الكحلاوي: حضور جنازتها شرف.. والراحلة علمت النساء بالحرم

نعى الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، الدكتورة الراحلة عبلة الكحلاوي والتي وافتها المنية أمس عن عمر يناهز الـ 72 عاما. علي





وقال علي الجفري في تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر"، :"حضور جنازة عبلة الكحلاوي شرف لانها أم للجميع وهي عالمة جليلة ونقية وكتلة رحمة".





وأضاف الجفري:" الراحلة تعتبر من النوادر في عصرنا الذين استطاعوا ان يجعلوا المعني العميق سلسا، و عبلة الكحلاوي كافحت في خدمة الناس بشتى الطرق وعلمت النساء في الحرم المكي أ مام الكعبة المشرفة لمدة عامين".





وتابع:" عبلة الكحلاوي مست آلام وآمال الناس بصدق كبير وحنان ومحبة ورحمة وكان لديها فيض من المحبة عجيب".





وودعت مصر أمس الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، والعالمة الأزهرية، عن عمر يناهز 72 عامًا، إثر تأثرها بفيروس كورونا، وهي ابنة الفنان الراحل محمد الكحلاوي.





وكانت الدكتورة عبلة الكحلاوي ، تعمل أستاذة للفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية «بنات» ‏بجامعة الأزهر، والتحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وتخصصت في الشريعة الإسلامية، ‏حيث حصلت على الماجستير عام 1974 في الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ‏ذاته، وانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعي، منها كلية التربية للبنات في الرياض ‏وكلية البنات في جامعة الأزهر، وفي عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية في مكة ‏المكرمة.‏



