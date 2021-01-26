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توك شو

تعرف على قصة هتاف"يا عزيز يا عزيز كبة تاخد الإنجليز"..فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:45 ص
جمال الأشقر
جمال الأشقر
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إبراهيم القادري
قال جمال شقرة أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس إن الضباط الأحرار شاركوا في الهجوم على قاعدة قناة السويس، وهذا كان جزء من التمهيد لثورة 23 يوليو وبعدها خرج الشعب للشارع للمظاهرات واتجهوا إلي منزل عزيز المصري وهتفوا الهتاف الشهير " ياعزيز ياعزيز كبة تاخد الإنجليز ".

وأضاف جمال شقرة خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناه المحور ،:ملاحم الشرطة المصرية وتاريخها يمتد إلى التاريخ القديم حيث ان جهاز الشرطة تم انشاؤه لحماية الملك والقصور والحاشية وبعدها بدأت الشرطة في حماية الشعب المصري وعلي تحقيق الأمن والاستقرار .

وفي ذلك الصدد أوضح أحمد فيصل المؤرخ الاسمعلاوي ، أن معركة الشرطة هي أحد المقومات الرئيسية لقيام ثورة يوليو سنة 1952 وهذه المعركة حدثت يوم جمعة 25 يناير واختار الإنجليز هذا التاريخ بسبب قلة عدد أفراد الشرطة المتواجدة في الخدمة وقتها .

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