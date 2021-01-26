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حوادث

حريق بالجمعية الاستهلاكية في الواسطى ببني سويف

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:55 ص
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
سيطرت قوات الحماية المدنية ببني سويف، على حريق شب، مساء أمس الاثنين، بمقر الجمعية الاستهلاكية فرع جملة الواسطى ببني سويف، نتيجة ماس كهربائي، دون وقوع أية خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بمقر الجمعية الاستهلاكية فرع جملة الواسطى، شمال المحافظة.

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وعلى الفور أنتقلت قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران التي أتت على بعض محتويات الجمعية من السلع الغذائية، دون وقوع خسائر بشرية، وتبين بالمعاينة أن الحريث شب نتيجة ماس كهربائي.

كما انتقل لموقع البلاغ محمد بكري، رئيس مركز ومدينة الواسطى، ونائبيه ومسئول إدارة الأمن والأزمات بالوحدة المحلية لمركز الواسطى، وقوة من مراكز الشرطة برئاسة مأمور المركز، وجارٍ إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانوينة بشأن الواقعة.

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