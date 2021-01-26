فيديوجراف.. مطالبات برلمانية بتغليظ عقوبة ضرب الزوجة

طالب عدد من عضوات البرلمان بتشريع قانون يحمي الزوجة من بطش زوجها واعتدائه عليها بالضرب، وذلك من خلال تغليظ العقوبة المقررة لضرب الزوج لزوجته، والتي تصل إلى السجن والغرامة.









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قالت النائبة آمال رزق، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتصدر أولويات أجندة البرلمان وينتظر إقراره ملايين المواطنين بعد أن مر عليه حقبة من الزمن من جمود في التعديلات، ومن ثم يسارع النواب لوضع الخطوط العريضة للثغرات الهامة مثل قضايا النفقة وترتيب الحضانة والإطالة في الحصول على قائمة المنقولات.







