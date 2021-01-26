فيديوجراف.. تنبؤات المسلسل الكرتوني سيمبسون تواصل إثارة الجدل

حالة كبيرة من الجدل على مر السنوات الماضية أثارها المسلسل الكرتوني الأمريكي الشهير والمعروف باسم "عائلة سيمبسون"، وذلك بسبب التنبؤات التي يحملها المسلسل في حلقاته الماضية، والتي مر على عرضها عشرات السنوات.









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ظهرت خلال أحداث المسلسل العديد من التنبؤات لأحداث عالمية حدثت بالفعل بعد عرض المسلسل، وكان أبرزها تولي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، وكذلك التنبؤ باختراع التابلت والساعات الذكية، حتى وصلت هذه التنبؤات أخيرا إلى أحداث ووقائع حدثت بالفعل خلال حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.









ونستعرض المزيد من التفاصيل حول أبرز تنبؤات مسلسل "عائلة سيمبسون"، والتي أثارت جدلا كبيرا من خلال الفيديوجراف التالي.