تعرف على مواعيد مباريات دور الثمانية في مونديال اليد

أسدل الستار على منافسات الدور الرئيسي ببطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر حتى الأحد المقبل.





واكتملت أضلاع ربع النهائي للبطولة، والذي أسفر عن مواجهات نارية، والتي تقام بعد غد الأربعاء، كالتالي:





مصر × الدنمارك (صالة ستاد القاهرة) الساعة ٦.٣٠ مساء





السويد × قطر (صالة ستاد القاهرة) الساعة ٩.٣٠ مساء





إسبانيا × النرويج (صالة العاصمة الإدارية) الساعة ٩.٣٠ مساء





فرنسا × المجر (صالة برج العرب بالإسكندرية) الساعة ٩.٣٠ مساء





ويلتقي الفائز من لقاء مصر مع الدنمارك مع الفائز من لقاء إسبانيا والنرويج بينما يلعب الفائز من مباراة السويد وقطر مع الصاعد منمواجهة فرنسا والمجر يوم الجمعة الموافق ٢٩ يناير .