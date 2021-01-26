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فن

في ذكرى ميلاد سعاد حسني .. 3 وصايا لـ السندريلا قبل رحيلها

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:00 ص
صدى البلد
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شيري نبيل
تحل اليوم الثلاثاء 26 يناير ذكري ميلاد الفنانة الراحلة سعاد حسني والتي قدمت العديد من الإعمال الفنية علي مدار مشوارها الفني الكبير .


كان لسعاد حسني 3 وصايا طلبتها من صديقها الدكتور عصام حسني، طبيب التخدير وعلاج الأورام، والذي شرع لتنفيذها بعد رحيلها، وأول وصية هي كتابة كتاب عن أسرارها وهو ما حققه لها بالفعل. 


وكشف عصام حسني في تصريحات لبرنامج صباح البلد :"أن الوصية الثانية أن يزور قبرها في كل مرة يزور مصر وهو أمر يلتزم به بشكل مستمر والوصية الثالثة عدم نشر أي صور تخص الفترة التي  كانت تقضيها في لندن وهو ما التزم به أيضا". 
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