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أخبار العالم

إصابة أغنى رجل في أمريكا اللاتينية بفيروس كورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:27 ص
كارلوس سليم
كارلوس سليم
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قسم الخارجي
أعلنت عائلة الملياردير المكسيكي، كارلوس سليم، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرة إلى معاناته من أعراض بسيطة. 

وقال نجل الملياردير، ضومط سليم، إن والده بحالة جحيدة، حيث تتحسن حالته بشكل جيد، عقب أسبوع من إصابته بفيروس كورونا. 

يذكر أن ثروة سليم، الذي ينتمي لأصول لبنانية، تقدر بنحو 59.9 مليار دولار، وفق ما نقلته مجلة فوربس الأمريكية. 

ويساهم الملياردير من خلال مؤسسته الخيرية في تمويل الإنتاج المشترك في المكسيك والأرجنتين للقاح شركة استرازينيكا وجامعة اوكسفورد المضاد لكوفيد-19، وذلك بهدف توزيعه في أمريكا اللاتينية.

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