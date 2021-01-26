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فن

بفستان أبيض.. شاهد درة تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:50 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت النجمة درة صورة جديدة من خلال خاصية الاستوري  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وظهرت درة بإطلالة أنيقة بفستان أبيض بأوف شولدر ، واعتمدت على تسريحة الشعر "الملموم لأعلى" بطريقة تكشف عن جمال ملامحها.

ومن الناحية الجمالية وضعت المكياج الجذاب الترابي ، فيما ارتدت مجوهرات بسيطة يتناسب مع إطلالتها.

وتواصل النجمة درة بالفيوم تصوير فيلمها الجديد "الكاهن"؛ وذلك بمحافظة الفيوم رفقة النجوم اياد نصار وفتحي عبد الوهاب والفنانة حنان سليمان.

وتتكتم درة على تفاصيل شخصية "فيروز" التي تجسدها خلال أحداث الفيلم،لافتة إلى أنها جديدة بالنسبة لها.

الكاهن ينتمي لنوعية أفلام الأكشن والإثارة ويناقش قضية جديدة على الدراما العربية  تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن وسيشاركها البطولة كل من النجوم محمود حميدة وجمال سليمان وحسين فهمي واياد نصار وفتحي عبد الوهاب.

جدير بالذكر أن حكاية "أول السطر" بطولة درة من مسلسل "إلا أنا"، عرضت على شاشة قناة الـ "دي إم سي"، وهي الحكاية الثامنة من سلسلة حكايات المسلسل،وهي مأخوذة عن قصص حقيقية من حياتنا المعاصرة وهي فكرة للكاتب يسري الفخراني ودراماتورج للكاتبة عبير سليمان وسيناريو وحوار ريم قماش ومحمد الدباح ويخرجها محمود كامل، ويشارك درة في بطولتها عمر الشناوي والأطفال زياد الشرقاوي وريم عبد القادر ونهال أنور.

الحكاية هي الثامنة ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" ومن إنتاج أروما - تامر مرتضى- بشراكة مع شركة سينرجي تامر مرسي.

مسلسل "إلا أنا" عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخراني، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المُستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.
بفستان أبيض.. شاهد درة تخطف الأنظار بإطلالة جديدة
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