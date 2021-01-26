شاهد تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي اليوم

يستضيف ملعب الدفاع الجوي، اليوم الثلاثاء، مباراة قوية ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز تجمع بين النادي الأهلي ونظيره بيراميدز فى مباراة منتظرة بين الفريقين.









وتقام اليوم مباراة الأهلي وبيراميدز فى تمام السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة ونصف مساء بتوقيت السعودية، وسيذاع اللقاء عبر قناة "أون تايم سبورتس".









ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: شريف إكرامي





خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - أحمد فتحي





خط الوسط: نبيل دونجا - عمر جابر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد





خط الهجوم: إيريك تراوري