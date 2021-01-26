حملة ليلية موسعة على المقاهى والكافتريات بمركز طامية في الفيوم

قامت الوحده المحلية لمركز ومدينة طامية بالفيوم بشن حملة تفتيشية موسعة مساء أمس. ، على جميع المقاهى والكافتريات بالمدينة للوقوف على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية التى تشمل التباعد وإرتداء الكمامات الواقية واستخدام الأكواب الورقية .





وذلك برعاية المهندس ياسر حجاج رئيس مركز ومدينة طامية ، وبرئاسة محمد فتحي أمام نائب رئيس المركز و رجب سلطان سكرتير عام المجلس و يوسف جنيدي مدير العلاقات العامة