حملة ليلية موسعة على المقاهى والكافتريات بمركز طامية في الفيوم

قامت الوحده المحلية لمركز ومدينة طامية بالفيوم بشن حملة تفتيشية موسعة مساء أمس. ، على جميع المقاهى والكافتريات بالمدينة للوقوف على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية التى تشمل التباعد وإرتداء الكمامات الواقية واستخدام الأكواب الورقية .
وذلك برعاية المهندس ياسر حجاج رئيس مركز ومدينة طامية ، وبرئاسة محمد فتحي أمام نائب رئيس المركز و رجب سلطان سكرتير عام المجلس و يوسف جنيدي مدير العلاقات العامة
حيث حذرت اللجنة بضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية ، لعدم التعرض للمسائلة القانونية وغلق وتشميع الأماكن المخالفة.
وأسفرت نتائج الحملة عن غلق ٢ مقهي وضبط عدد من الشيش بداخلها، وتم تحرير محضر بذلك وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك طبقا لتوجيهات الدكتور أحمد النصارى محافظ الفيوم ، وفى إطار خطة الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 .
من جانب أخر أعلنت ادارة تموين طامية تحت اشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة تموين الفيوم ، أنه تم تحرير عدد 3072 محضر ومخالفة خلال عام 2020 ،