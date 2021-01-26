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محافظات

حملة ليلية موسعة على المقاهى والكافتريات بمركز طامية في الفيوم

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:39 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

قامت الوحده المحلية لمركز ومدينة طامية بالفيوم  بشن حملة تفتيشية موسعة مساء أمس. ، على جميع المقاهى والكافتريات بالمدينة  للوقوف على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية التى تشمل التباعد وإرتداء الكمامات الواقية واستخدام الأكواب الورقية .

وذلك برعاية المهندس ياسر حجاج رئيس مركز ومدينة طامية ، وبرئاسة محمد فتحي أمام نائب رئيس المركز و رجب سلطان سكرتير عام المجلس و يوسف جنيدي مدير العلاقات العامة
حيث حذرت اللجنة بضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية ، لعدم التعرض للمسائلة القانونية وغلق وتشميع الأماكن المخالفة.

وأسفرت نتائج الحملة عن غلق ٢ مقهي وضبط عدد من الشيش بداخلها، وتم تحرير محضر بذلك وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك طبقا لتوجيهات الدكتور أحمد النصارى محافظ الفيوم ، وفى إطار خطة الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 .



من جانب أخر أعلنت ادارة تموين طامية تحت اشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة تموين الفيوم ، أنه تم تحرير عدد 3072 محضر ومخالفة خلال عام 2020 ،

 
حملة ليلية موسعة على المقاهى والكافتريات بمركز طامية في الفيوم
حملة ليلية موسعة على المقاهى والكافتريات بمركز طامية في الفيوم
حملة ليلية موسعة على المقاهى والكافتريات بمركز طامية في الفيوم
حملة ليلية موسعة على المقاهى والكافتريات بمركز طامية في الفيوم
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