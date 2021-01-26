فض فرح شعبي بمركز طامية بالفيوم وتحرير محضر لأهل العروسين

تم فض الحفل ومصادرة المعدات ، وانصرف العروسين والمعازيم فى هدوء تام وإتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال اهل العروسين .

من جانب تفقد المهندس ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ، للتأكد من انتظام سير العمل وتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.





وقال المهندس ياسر جمعة: تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات من شأنها التخفيف والتسهيل على المواطنين المتقدمين ولا سيما من خلال استمرار العمل بالمركز التكنولوجي حتى الساعة الثامنة مساء، ومد العمل بالخزينة، وكذا العمل يوم السبت وزيادة عدد العاملين بالمركز التكنولوجى، منعًا للتزاحم، مشيرًا إلى أن آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء هو 30 سبتمبر الجاري طبقًا للقانون.





وشدد رئيس المركز على قبول جميع الطلبات التي يتقدم بها المواطنون ذوو الشأن للتصالح، وترك البت في قبول طلب التصالح للجان المختصة بذلك، وتسهيل إجراءات قبول الطلبات من المواطنين، مشيدًا بوعي أهالي مركز طامية لرغبة المخالفين في التصالح، وتقنين أوضاعهم والاستفادة من الفرصة التي منحتها الدولة في التصالح في بعض مخالفات البناء.