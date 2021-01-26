رامي رضوان يبعث رسالة لصلاح عبدالله في عيد ميلاده

حرصت الاعلامي رامي رضوان على تهنئة الفنان القدير صلاح عبدالله بعيد ميلاده.





وكتب رامي رضوان عبر خاصية الاستوري من خلال موقع التواصل الاجتماعي انستجرام :حبيبنا الغالي ، صاحب القلب النقي و الروح الحلوة ، كل سنة و حضرتك طيب و عقبال سنين العمر في صحة و سعادة.





ويحتفل اليوم الفنان صلاح عبدالله بعيد ميلاده الـ65 حيث قدم العديد من الأعمال الفنية المميزة على مدار مشواره الفني.





ولد صلاح عبد الله يوم 25 يناير عام 1955 في حي بولاق أبو العلا، عاش فيه ست سنوات من طفولته، لينتقل بعدها وهو في السابعة من عمره مع أسرته إلى حي بولاق الدكرور.





كان مهتما بالعمل السياسي وكتابة الشعر السياسي حتى أصبح أمين شباب حي بولاق الدكرور والدقي، وعند التحاقه بكلية التجارة للدراسة فيها، جذبته فرقة تمثيل الجامعة، وأعجب بما تقدمه من أعمال مسرحية على خشبة مسرح الجامعة.





وخلال دراسته بالجامعة، قرر تكوين فرقة مسرحية للهواة أطلق عليها اسم "تحالف قوى الشعب العامل"، لأنها ضمت بعض العمال والحرفيين، بالإضافة إلى زملائه من الطلاب.





ونجحت الفكرة في لفت الأنظار إليها، حيث قدم من خلالها كممثل ومخرج عددًا من العروض المسرحية لكبار الكتاب في تلك الفترة ومنها "آه يا بلد" لسعد الدين وهبة و"عسكر وحرامية" لألفريد فرج، ومع انشغاله بالعمل المسرحي، قرر صلاح عبد الله ترك العمل بالسياسة.





جاءت الانطلاقة الحقيقية في مشوار الفنان "صلاح عبد الله" عقب مسلسل "سنبل بعد المليون"، حيث توطدت علاقته بالجمهور، وقدم عددا من الأعمال التليفزيونية، كان أبرزها "ذئاب الجبل"، حتى اقتحم عالم السينما وتميز في الأدوار الكوميدية التي وضعته في مصاف كبار النجوم حيث حصل على جائزة أحسن ممثل من جمعية الفيلم وجائزة المهرجان القومي للسينما.