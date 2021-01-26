موجز السوشيال.. درة تطل بالأبيض.. ميريهان حسين تشغل إنستجرام بالشورت.. ونجوم الفن يهنئون صلاح عبدالله بعيد ميلاده

شاركت الفنانة الشابة "مريهان حسين"، متابعيها على تطبيق الصور والفيديو "إنستجرام" صورة جديدة لها.

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية: