موجز السوشيال.. درة تطل بالأبيض.. ميريهان حسين تشغل إنستجرام بالشورت.. ونجوم الفن يهنئون صلاح عبدالله بعيد ميلاده

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:
نشرت النجمة درة صورة جديدة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
حرصت الفنانة يسرا على تهنئة الفنان القدير صلاح عبدالله بعيد ميلاده.
نشرت الفنانة الشابة كارولين عزمى فيديو جديد من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشرت الممثلة أسماء جلال صورة جديدة من كواليس مسلسل "أنصاف مجانين" من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التوصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
شاركت الفنانة الشابة "مريهان حسين"، متابعيها على تطبيق الصور والفيديو "إنستجرام" صورة جديدة لها.