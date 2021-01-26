أول بطل كان طباخا.. تاريخ الأولمبياد من مهرجان ديني لوقف الحرب إلى حدث رياضي ينتظره العالم

نفت اليابان قبل أيام، التقارير المتداولة حول احتمال إلغاء أولمبياد طوكيو للعام الجاري، وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية، في بيان لها ، أنه من المستبعد إلغاؤها ، وحال إقامتها؛ سيتم ذلك وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لتفادي العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويرصد «صدى البلد» ، قصة الأولمبياد منذ بداية تدشينها قديما، حيث كانت الألعاب الأولمبية القديمة عبارة عن مهرجانات دينية ورياضية تقام في الملعب في أولمبيا باليونان، بشكل متكرر كل 4 سنوات ، وتحديدا في حرم زيوس.





وكانت المنافسة بين ممثلي العديد من دول المدن وممالك اليونان القديمة، وظهرت هذه الألعاب الرياضية القتالية الرياضية بشكل رئيسي ولكن أيضا مثل المصارعة والخيل والسباقات المركبة، وكتب عنها أنه خلال الألعاب، يتم تأجيل جميع النزاعات بين دول المدن المشاركة حتى انتهاء الألعاب.





وعُرِف وقف العداء أو الحروب بين الدول بـ السلام أو الهدنة الأولمبية، وهذه الفكرة هي أسطورة حديثة لأن الإغريق لم يعلقوا حروبهم أبدا، فيما سمحت الهدنة لهؤلاء الحجاج الدينيين الذين كانوا يسافرون إلى أولمبيا بالمرور عبر الأراضي التي تقام فيها الحروب دون مضايقة لأنهم كانوا محميين من قبل زيوس.





وما زال أصل الألعاب الأولمبية غير معروف ويحيطه الغموض والأساطير، ولكن واحدة من أكثر الأساطير شيوعًا تعتبر (هيراكليس) وهو والد زيوس أول من دشن فكرة هذه الألعاب، ووفقًا للأسطورة، كان هيراكليس هو أول من أطلق على الألعاب "الأولمبية" ووضع تقليدا خاصا بها للاحتفال كل 4 سنوات.





وبحسب الأسطورة، بعدما أكمل هيراكليس 12 دورة أولمبية، بنى الاستاد الأولمبي؛ تكريما لـ"زيوس"، وبعد اكتماله، سار في خط مستقيم لمائتي خطوة وأطلق على هذه المسافة " ستاديون " وهي بمعنى ملعب أو مرحلة، والتي أصبحت فيما بعد وحدة للمسافة، ودشنت الألعاب الأولمبية تحديدا في عام 776 قبل الميلاد، وفقا للنقوش الموجودة في أولمبيا، والتي كتب عليها أسماء الفائزين بسباق قدم كل 4 سنوات بدءًا من العام ذاته.





وتضمنت الألعاب القديمة، ألعابا للجري، ولعبة خماسية تتكون من القفز ورمي القرص ورمي الرمح وسباق القدم والمصارعة، والملاكمة، والركض وأحداث الفروسية، وبحسب الأسطورة فإن كورويبوس، وهو طباخ من مدينة إليس، كان أول بطل أولمبي.





وكانت دورة الألعاب الأولمبية في البداية ذات أهمية دينية أساسية ؛ لحماية الحجاج المسافرين ، من بطش اليونانين، ومع الأحداث الرياضية ، كانت تتم تضحيات الطقوس؛ لتكريم كل من زيوس وبيلوبس، البطل الإلهي والملك الأسطوري من أولمبيا، وكان بيلوبس الشهير لسباق مركبته مع الملك وينوماوس.





ووصلت الألعاب الأولمبية إلى ذروة نجاحها في القرنين السادس والخامس قبل الميلاد ، لكنها تراجعت تدريجيًا في الأهمية مع اكتساب الرومان القوة في اليونان، بينما لا يوجد تحديد رسمي حتى الآن على موعد انتهاء الألعاب رسميًا، فإن التاريخ الأكثر شيوعًا هو 393 ميلادية؛ عندما أصدر الأمبراطور ثيودوسيوس الأول مرسومًا يقضي بإلغاء جميع العبادات والممارسات الوثنية، وتاريخ آخر يُشار إليه عادة هو 426 ميلادية؛ عندما أمر خليفته ثيودوسيوس الثاني بتدمير جميع المعابد اليونانية.