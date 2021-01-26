أول إجراء من ترامب منذ مغادرته البيت الأبيض

ظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من جديد على الساحة، وذلك عقب تركه البيت الأبيض منذ أسبوع، عبر تأسيس مكتب خاص به في ولاية فلوريدا الأمريكية.





وأصدر المكتب الجديد لترامب، بيانا أوضح من خلاله الأدوار التي سيقوم بها هذا المكتب خلال الفترة المقبلة.





وقال البيان الصادر عن مكتب ترامب: "سيكون المكتب مسؤولًا عن إدارة مراسلات الرئيس ترامب وبياناته العامة وظهوره، والأنشطة الرسمية لتعزيز مصالح الولايات المتحدة والاستمرار في جدول أعمال إدارة ترامب من خلال مناصرته والتنظيم والنشاط العام".





وأضاف البيان: "سيظل الرئيس ترامب دائمًا وأبدًا نصيرًا للشعب الأمريكي".



