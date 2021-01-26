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محافظات

إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بجنوب الأقصر.. صور

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:36 ص
صدى البلد
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شمس يونس
نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، في إزالة ٣ حالات مخالفة تم رصدها اليوم بناحية الحلة حوض الحوزة على مساحة ٢.٥ قيراط عبارة عن مبانى بالحجر والأسمنت مقامة دون سند من القانون وتم إزالة الأعمال وتم تحرير محضر بالواقعة. 

ياتى ذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز بالمتابعة المستمرة لكافة الخدمات والتصدي لمخالفات البناء واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها.

وقام رئيس المركز بالإشراف على أعمال صيانة كشافات الإنارة بمنطقة الحسن والحسين ومنطقة دويح بمدينة اسنا موجها قسم الإنارة بالمركز بالمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة وتغيير كشافات الإنارة التي لا تعمل والمرور على الشوارع خاصة الشوارع الرئيسية.

وفي السياق ذاته تم المرور على أعمال تمهيد طريق طراد النيل استعدادا لرصفه، موجها بإنهاء أعمال الكهرباء وأغطية غرف المياه والصرف الصحي.
إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بجنوب الأقصر.. صور
إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بجنوب الأقصر.. صور
إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بجنوب الأقصر.. صور
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