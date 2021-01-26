إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بجنوب الأقصر.. صور

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، في إزالة ٣ حالات مخالفة تم رصدها اليوم بناحية الحلة حوض الحوزة على مساحة ٢.٥ قيراط عبارة عن مبانى بالحجر والأسمنت مقامة دون سند من القانون وتم إزالة الأعمال وتم تحرير محضر بالواقعة.
ياتى ذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز بالمتابعة المستمرة لكافة الخدمات والتصدي لمخالفات البناء واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها.
وقام رئيس المركز بالإشراف على أعمال صيانة كشافات الإنارة بمنطقة الحسن والحسين ومنطقة دويح بمدينة اسنا موجها قسم الإنارة بالمركز بالمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة وتغيير كشافات الإنارة التي لا تعمل والمرور على الشوارع خاصة الشوارع الرئيسية.
وفي السياق ذاته تم المرور على أعمال تمهيد طريق طراد النيل استعدادا لرصفه، موجها بإنهاء أعمال الكهرباء وأغطية غرف المياه والصرف الصحي.