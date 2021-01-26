إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بجنوب الأقصر.. صور

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، في إزالة ٣ حالات مخالفة تم رصدها اليوم بناحية الحلة حوض الحوزة على مساحة ٢.٥ قيراط عبارة عن مبانى بالحجر والأسمنت مقامة دون سند من القانون وتم إزالة الأعمال وتم تحرير محضر بالواقعة.





ياتى ذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز بالمتابعة المستمرة لكافة الخدمات والتصدي لمخالفات البناء واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها.





وقام رئيس المركز بالإشراف على أعمال صيانة كشافات الإنارة بمنطقة الحسن والحسين ومنطقة دويح بمدينة اسنا موجها قسم الإنارة بالمركز بالمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة وتغيير كشافات الإنارة التي لا تعمل والمرور على الشوارع خاصة الشوارع الرئيسية.



