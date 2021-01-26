درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 26-1-2021 بمحافظات مصر

وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:



القاهرة الصغرى 11 والعظمى 21

الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 20

مطروح الصغرى 10 والعظمى 21

دمياط الصغرى 11 والعظمى 18

بور سعيد الصغرى 12 والعظمى 18

الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 22

السويس الصغرى 10 والعظمى 21

العريش الصغرى 10 والعظمى 19

رفح الصغرى 9 والعظمى 19

طابا الصغرى 12 والعظمى 22

شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 24

الغردقة الصغرى 12 والعظمى 24

الفيوم الصغرى 7 والعظمى 21

بنى سويف الصغرى 7 والعظمى 21

أسيوط الصغرى 4 والعظمى 22

الأقصر الصغرى 7 والعظمى 25

أسوان الصغر ى 8 والعظمى 25

شلاتين الصغرى 15 والعظمى 25

حلايب الصغرى 16 والعظمى 24

الوادى الجديد الصغرى 3 والعظمى 23