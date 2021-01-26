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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 26-1-2021 بمحافظات مصر

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:20 ص
درجات الحرارة بالمحافظات
درجات الحرارة بالمحافظات
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هاجر إبراهيم
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 26- 1- 2021، في القاهرة  والمحافظات.


ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس بارد على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وأن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشرقية ، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أغلب المحافظات.

 
وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:
القاهرة الصغرى 11 والعظمى  21

الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 20

مطروح الصغرى 10 والعظمى 21 

دمياط الصغرى 11 والعظمى 18

بور سعيد الصغرى 12 والعظمى 18

الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 22 

السويس الصغرى 10 والعظمى 21 

العريش الصغرى 10 والعظمى 19 

رفح الصغرى 9 والعظمى 19 

طابا الصغرى 12 والعظمى 22

شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 24 

الغردقة الصغرى 12 والعظمى 24 

الفيوم الصغرى 7 والعظمى 21 

بنى سويف الصغرى 7 والعظمى 21 

أسيوط الصغرى 4 والعظمى 22

الأقصر الصغرى 7 والعظمى 25 

أسوان الصغر ى 8 والعظمى 25 

شلاتين الصغرى 15 والعظمى 25 

حلايب الصغرى 16 والعظمى 24 

الوادى الجديد الصغرى 3 والعظمى 23 
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