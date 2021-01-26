كثافات متوسطة على كوبري أكتوبر.. تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة والجيزة

وقالت مصادر، إن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تناشد قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.









كانت وزارة الداخلية وجهت إلى المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة تضمنت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.







