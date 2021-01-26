كثافات متوسطة على كوبري أكتوبر.. تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة والجيزة

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا عن الحالة المرورية فى القاهرة والجيزة اليوم، الثلاثاء 26-1- 2021، وذلك عبر تطبيق "google earth"، والذى يوضح أماكن التكدسات المرورية والزحام فى القاهرة والجيزة وكوبرى 6 أكتوبر.
وأظهر التطبيق كثافة متوسطة على طرق القاهرة والجيزة، وكثافة متوسطة فى مطلع كوبري أكتوبر اتجاه المهندسين.
وقالت مصادر، إن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تناشد قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
كانت وزارة الداخلية وجهت إلى المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة تضمنت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.
ورفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لا سيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.