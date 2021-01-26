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أخبار العالم

الصين تكتشف حقلا للنفط والغاز باحتياطي 50 مليون طن من النفط المكافئ

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:32 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت الصين اكتشاف حقل نفط وغاز في بحر الصين الجنوبي، بحجم احتياطي مؤكد يبلغ 50 مليون طن من النفط المكافئ.

وذكرت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري - في بيان اليوم- أن الحقل المعروف باسم "هويتشو 26-6" يقع على عمق 113 مترا في حوض مصب نهر اللؤلؤ، وقد تم العثور في البئر الاستكشافية للحقل على طبقات من النفط والغاز يبلغ سمكها 2ر422 متر.

وأضافت الشركة أن هذا الاكتشاف المهم سيعزز بشكل فعال قدرة إمدادات الطاقة النظيفة في جنوبي الصين، وأن الشركة ستقوم بالاستكشاف في المزيد من المناطق والحقول لتحديد مواقع المزيد من موارد النفط والغاز. 

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