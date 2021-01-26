صاحب مواقف حاسمة.. محمد كامل أول رئيس لمجلس الدولة في مصر

لم يكن محمد كامل مرسي باشا، الذي ولد فى مطلع 1889 بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج، محامي فقط بل كان من أبرز القانونيين البارزين في القرن الماضي، لما له من بصمات واضحة في القضاء والمحاماة، وحصل باقتدار على ليسانس الحقوق عام 1910.

ويعتبر محمد كامل مرسي باشا، أول من أدخل نظام "القضاء الإداري" إلى مصر، وأيضا أول رئيس لمجلس الدولة، ومدير جامعة فؤاد، وأول رئيس تحرير لمجلة القانون والاقتصاد، وأوفدته الحكومة المصرية في بعثة لدراسة القانون بجامعة ديجون الفرنسية، لينال منها درجة الدكتوراه ويعود إلى مصر عام 1914.





وكان أيضا وراء إعداد قانون مجلس الدولة، وأطلق حملة لمخاطبة الرأي العام وتوعيته بأهمية القضاء الإداري للفصل في النزاعات وحماية المواطنين من تعسف ما قد يقع عليهم من جانب الجهات الإدارية.





وبدأ محمد كامل، رحلته بالمحاماة أولا قبل أن ينتقل إلى العمل بالنيابة العامة عام 1915 فى قنا، ولكن المحطات الفارقة في حياته كانت بدايتها عام 1920، عندما عين أستاذا في مدرسة الحقوق، وهناك أسهم في تعريب عملية التدريس، التى كانت تقوم أساسا على الإنجليزية دون غيرها.





وكان صاحب مواقف حاسمة، فقد حاول مجلس الوزراء وقتها إرجاء تمرير قانون مجلس الدولة، دافعا بضرورة الانتظار لدورة برلمانية جديدة بخلاف تلك التي كانت أوشكت على الانقضاء، فدافع هو عن القانون الجديد حتي وصل الأمر لتقديم استقالته من وزارة العدل.





مناصب عديدة تنقل بينها، وأهمها ما كان من تدرجه في المناصب الدبلوماسية، ممثلا لمصر فى لندن، ولاهاي، وتركيا كما تولى عمادة الكلية بين عامي 1928 و1936، وصدر قرار تعيينه وزيرا للعدل في فبراير 1946، كما تم تعينة أول رئيس لمجلس الدولة، في 12 سبتمبر 1946.





لم تنته رحلة محمد كامل، فبعد إحالته إلى المعاش، عاد إلى ممارسة المحاماة، ثم عين رئيسا لجامعة فؤاد الأول ما بين نوفمبر 1949، ومايو 1951، وفي العام التالي عاد إلى وزارة العدل وزيرا، ولكن جاءت ثورة 23 يوليو لتعيده إلى المحاماة، وفي يناير 1949 عاد إلى المحاماة، ثم أصبح مدير جامعة فؤاد، بعقد وفي عام 1952 عين وزيرا للعدل، فمكث 24 ساعة وانصرف بقيام الثورة المصرية ومن ثم رجع أيضا إلى المحاماة سنة 1953.





ثم بعد ذلك عمل بالمحاماة مرة أخري، وبعدها أصبح أيضا مدير جامعة القاهرة في 9 سبتمبر 1954، ورئيسا لمجلس الجامعات الثلاث " 1954 – 1957 " وعضو المجمع العلمي المصري، كما أسس مجلة القانون والاقتصاد وكان أول رئيس تحرير لها، ونائب رئيس تحرير مجلة الاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ورئيس تحرير مجلة “l’Egypte contemporaine”.





وقام محمد كامل، بتأليف 15 كتاب مطبوع، منها: المجموعة المدنية المصرية، و الملكية العقارية في مصر وتطورها التاريخي من عهد الفراعنة حتى الآن، والتأمينات الشخصية والعينية، والملكية والحقوق العينية، أربعة أجزاء، وشرح قانون العقوبات، وأصول القوانين والشفعة، في القانون الأهلي والمختلط وفي الشريعة الاسلامية، بالإضافة إلى كتاب، العقود المدنية الصغيرة، والملكية والحقوق العينية، أربعة أجزاء، وقوانين المحاكم المختلطة، وشرح القانون المدني الجديد كبير، والأموال.



