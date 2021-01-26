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أخبار العالم

مكة المكرمة: إغلاق عدة طرق بالمنطقة لإنشاء جسر علوي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:54 ص
السعودية
السعودية
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أمينة الدسوقى
أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بالتنسيق مع إدارة مرور العاصمة، عن توجيه وإغلاق بعض الطرق بمكة لإنشاء جسر علوي بمنطقة تقاطع الطريق الدائري الثالث مع شارع الحج، وسيكون الإغلاق اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عبر حسابها بموقع –تويتر- نقلته صحيفة عاجل، أنَّ الإغلاق والتحويل أمام سير المركبات سيمر بمرحلتين، أولاهما قفل الطريق الرئيس للاتجاه القادم من جهة الشرق إلى الغرب باتجاه حي الزاهر وطريق المدينة المنورة وتحويل حركة السير للاتجاه المقابل بعد تنظيف الطريق.

واضافت الهيئة أن المرحلة الثانية فهي غلق الطريق الرئيس للاتجاه القادم من طريق المدينة المنورة باتجاه العدل وتحويل حركة السير للاتجاه المقابل بعد تنظيف الطريق لإتمام تركيب الجسر الخرساني.

ودعت الهيئة مستخدمي الطريق إلى اتباع اللوحات الإرشادية الموجودة في منطقة العمل.
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