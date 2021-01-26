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أستاذ أمصال فيروسية: أعراض كورونا لم تتغير.. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:09 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ندى عبد العزيز
قال الدكتور علي فطوم أستاذ الأمصال الفيروسية،إنه يجب وصف ما يحدث لفيروس كورونا "تنوع" وليس تحور، لأن التحور أمر كبير للغاية،لافتا إلى أن التنوعات التى حدثت لكورونا، ليست متشابهة حيث أن التنوعات الأقوى هى التى تستمر وتنتشر بسرعة كبيرة مثلما فى جنوب أفريقيا وبريطانيا.

وأضاف فطوم ، خلال حديثه لفضائية "سكاى نيوز"،أنه حتى اليوم لم تؤثر تنوعات فيروس كورونا سلبيا على اللقاحات الموجودة، والمناعة التى يكتسبها الاشخاص بعد التطعيم لا تتأثر ولا يصاب الاشخاص بالفيروس.

وتابع على فطوم، أن اعراض فيروس كورونا لم تتغير، والامر يقاس بمدى انتشار الفيروس فى جسم الانسان ورد فعل المناعة لمقاومة الفيروس.

وفى هذا السياق دعا المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض لاتخاذ المزيد من التدابير المشددة لمنع انتشار السلالات المتحورة من فيروس كورونا لان لديها قدرة عالية على الانتشار، وذكر المركز أن السلالات المتحورة ظهرت فى بريطانيا وجنوب افريقيا والبرازيل.

وقالت الوكالة الأوروبية في تقرير جديد لها إن على دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية "توقع زيادة في أعداد الإصابات بكوفيد-19 بسبب التفشي التدريجي والهيمنة المحتملة للنسخ المتحورة مع زيادة في العدوى".

وأضاف المركز أن "جوهر الرسالة هو الاستعداد وتسريع حملات التلقيح"، لأن "نسبة وحجم" الانتشار سيعتمد على مستوى تدابير الوقاية والالتزام بها.
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