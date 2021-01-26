أستاذ فيروسات: كورونا حدث له قرابة الـ 15 ألف تحور منذ ظهوره.. فيديو

كشف الدكتور يحيى مكي، أستاذ علم الفيروسات، تفاصيل واسباب طفرات فيروس كورونا، خاصة بعد طفرتى جنوب أفريقيا وانجلترا.





وأوضح مكي، خلال حديثه لفضائية "سكاى نيوز"،أنه منذ انتشار فيروس كورونا ويحدث له طفرات، حتى داخل الشخص المصاب وليس فقط عند الانتقال من شخص لأخر، نتيجة بعض الاخطاء التى تحدث للاحماض الامينية للفيروس.





وأكد يحيى مكي، أنه حدث لفيروس كورونا 14339 تحورا منذ نشأته فى الصين، طبقا لأخر دراسة علمية فى هذا الشأن.





وفى هذا السياق أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن النسخة المتحورة من فيروس كورونا المستجد التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا، رصدت حتى الآن في 60 دولة على الأقل، أي أكثر بعشر دول مما كان عليه الوضع قبل أسبوع.





وقالت المنظمة في نشرتها الأسبوعية حول وضع الوباء، إن النسخة المتحورة الثانية التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا ويعتقد أنها أكثر عدوى من النسخة البريطانية، رصدت هي الأخرى في 23 دولة ومنطقة حتى الآن، بزيادة 3 عن العدد الذي سجل في 12 يناير.



