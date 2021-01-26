موقع لبناني: الحريري يزور فرنسا قريبا

كشف موقع القوات اللبنانية عن احتمالية قيام رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بزيارة إلى فرنسا ولقاء ماكرون خلال الفترة القادمة.





وأكد الموقع اللبناني أن الحراك الذي قام به البطريرك الماروني بشارة الراعي والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، لمحاولة كسر الجدار السميك بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري لم يظهر له أي نتائج حتي الآن.





ونقل الموقع عن مصادر سياسية متابعة للوضع قولها إن العلاقة بين الحريري وعون باتت اكبر من الرجلين وهي بحاجة الى تدخل من نوع آخر ربما خارجي، او بحاجة الى عجيبة كبرى في زمن انتهت فيه العجائب.





وكان اتصالا جري بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث تناولا الوضع اللبناني.



