ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

موقع لبناني: الحريري يزور فرنسا قريبا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:00 ص
الحريري
الحريري
Advertisements
محمود نوفل
كشف موقع القوات اللبنانية عن احتمالية قيام رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بزيارة إلى فرنسا ولقاء ماكرون خلال الفترة القادمة.

وأكد الموقع اللبناني أن الحراك الذي قام به البطريرك الماروني بشارة الراعي والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، لمحاولة كسر الجدار السميك بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري لم يظهر له أي نتائج حتي الآن. 

ونقل الموقع عن  مصادر سياسية متابعة للوضع قولها إن العلاقة بين الحريري وعون  باتت اكبر من الرجلين وهي بحاجة الى تدخل من نوع آخر ربما خارجي، او بحاجة الى عجيبة كبرى في زمن انتهت فيه العجائب. 

وكان اتصالا جري بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث تناولا الوضع اللبناني. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خلافات القادة.. الحريري يشكو الرئيس اللبناني لـ البطريرك الماروني

الفرزلي: تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة قبل تسلم بايدن مقاليد الرئاسة

تطورات في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

بسبب كورونا.. الرئيس اللبناني يعتذر عن المشاركة بقداس عيد الميلاد

بداية خير لمستقبل أفضل.. الرئاسة اللبنانية تحتفي بتهنئة السيسي لـ عون بمناسبة عيد الميلاد المجيد

عون هو السبب.. مصدر سياسي: تشكيل الحكومة اللبنانية قد يتأخر لما بعد تولي بايدن الرئاسة

ترشيحاتنا

الوقوف على الكرة حيلة رمضان صبحي لاستفزاز جماهير الأهلي اليوم .. فيديو

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 26-1-2021

باتشيكو: سنتوج بالدوري وأفريقيا على حساب الأهلي

نشرة أخبار العالم.. تصريحات خطيرة من الصحة العالمية.. تنبيه عاجل من الأرصاد السعودية.. بايدن يصدم الجميع

في عيد ميلادها.. تعرف على سبب اعتزال الراقصة سحر حمدي

نحتاج لإعادة النظر في قوانين العمل.. كلمة قوية للنائب محمد أبو العينين تحت قبة البرلمان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أسوان.. دينا بالعباءة السوداء في إطلالة تبرز جمالها

بسبب الـ"أوفر برايس».. أسعار تويوتا كورولا ترتفع في السوق المصرية

تعرف على مواصفات وأسعار كيا سبورتاج موديل 2021