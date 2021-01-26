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مرأة

منها الباهت والجاف.. 5 علامات تدل على الشيخوخة المبكرة فى العشرينيات والثلاثينيات

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:27 م
منها الباهت والجاف...
منها الباهت والجاف... 5 علامات تدل على الشيخوخة المبكرة فى ا
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أسماء عبد الحفيظ

على الرغم من أن الشيخوخة أمر طبيعي وحتمي ، لكن من الأفضل أن تظهر في الوقت المناسب أو ربما في وقت متأخر عما ينبغي علىك.



كشف موقع beautiful ،عن علامات الشيخوخة المبكرة في العشرينات أو الثلاثينيات من العمر؟ ستخبرك هذه العلامات.



أصبحت بشرتك جافة

مع تقدمك في العمر ، ينخفض ​​مستوى رطوبة بشرتك. إذا كانت بشرتك تشعر بالجفاف الشديد والضيق مؤخرًا ، فقد يكون ذلك كعلامة على أنها لا تنتج الكثير من الزيت الطبيعي. ط.



 بقع بنية الداكنة

تبدأ الخلايا الصبغية المسماة بالخلايا الصباغية في التجمع بسرعة أكبر مع تقدم العمر وتشكل بقعًا داكنة على بشرتك في كل مرة تخرج فيها في الشمس. تعتبر بقع الشمس هذه علامة على أنك بحاجة إلى عامل حماية من الشمس في روتين العناية ط.



بشرتك تبدو باهتة

إذا كنت تفقد توهجك ويبدو وجهك باهتًا  ، فقد حان الوقت للعناية ببشرتك. حيث أن بشرتك لا تتخلص من خلايا الجلد الميتة بشكل طبيعي مع تقدمك في العمر وهذا يسبب فقدان الإشراق. ك.


 التجاعيد والخطوط الدقيقة

أول وأهم علامات الشيخوخة هي التجاعيد والخطوط الدقيقة. هل لاحظت هذه الخطوط على بشرتك؟ ابدأ بنظام عناية بالبشرة مضاد للشيخوخة واستخدم بطكريم الليل وكريم العين بظلمحاربة تلك العلامات المزعجة ط

جلد يعاني من أرق

بسبب بطء إنتاج الخلايا والكولاجين وانخفاض مستوى الكالسيوم ، تصبح البشرة ضعيفة ورقيقة. والنتيجة هي أنها تصبح عرضة للتجاعيد والكدمات. ويجب استخدم مصلًا غنيًا بالأحماض الأمينية والكالسيوم والببتيدات للحفاظ على بشرتك شابة.

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