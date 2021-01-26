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نحتاج لإعادة النظر في قوانين العمل.. كلمة قوية للنائب محمد أبو العينين تحت قبة البرلمان

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:11 ص
النائب محمد ابو العينين
النائب محمد ابو العينين
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.


وقال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: "إننا في حاجة إلى إعادة النظر في قوانين العمل، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا والتي أرست عوامل جديدة مثل العمل عن بعد".


وأكد في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه لابد من إرساء قواعد بشأن حقوق هذه العمالة، متسائلًا: "هل تختلف حقوقها عن العمالة المباشرة؟".


ودعا "أبو العينين" إلى ضرورة العمل على إرساء مبدأ التنافسية وتكريم العمال المتفوقين، قائلًا: "نفسنا نشوف تكريم للعامل المثالي والعامل المبدع في جميع المجالات".


وشدد وكيل مجلس النواب، على أهمية العمل على دراسة جميع التحديات في مجال العمل، لا سيما في ظل أزمة فيروس كورونا، داعيا إلى أهمية أن يكون هناك اهتمام بالعمالة المدربة وفقا للتطور التكنولوجي الهائل في جميع المجالات.


وحرص النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على تقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيدهم الـ69، قائلا: "فخورون بكل الإنجازات التاريخية منذ رحيل الاستعمار والتي يقوم بها رجال الشرطة في الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات المقدمة للشعب المصري".


ونوه "أبو العينين" إلى أن رجال الشرطة أعادوا لنا الأمن والأمان ثم أتو بكل ما هو جديد في الرقمنة لتسهيل تقديم الخدمات أمام المواطنين.


ونعى العالمة الجليلة عبلة الكحلاوي، قائلا: "كانت رمزا للمرأة وكانت أمينة على الدعوة الإسلامية".


وأضاف: "كانت رمزا وقيمة لعظيمات مصر، وهي قدمت الكثير باسم الدين والإنسانية في أعمال الخير والأعمال التي نفخر أن تقدمها مصر على مستوى العالم".​
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