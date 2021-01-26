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منوعات

نشرة أخبار المنوعات.. إسرائيلية تغتصب 74 طالبة في إستراليا وتهرب .. ظهور سلالة جديدة لكورونا في الولايات المتحدة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:27 ص
نشرة أخبار المنوعات
نشرة أخبار المنوعات
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شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المتنوعة والمهمة في مختلف البقاع، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة.



اتهمت مديرية مدرسة إسرائيلة، بالاعتداء الجنسي على طالبات مدرسة لليهود المتزمتين في ملبورن، بإستراليا، حيث قال محاميها إنه تم تسليم موكلته المدعوة لمالكها ليفر إلى إستراليا بموجب حكم صدر من المحكمة العليا الأسترالية.




ما زال فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يزداد قوة في الغرب، حيث وصلت السلالة البرازيلية من الفيروس المستجد شديد العدوى إلى الولايات المتحدة، والذي يلقب بـ سوبر كوفيد أو كوفيد الخارق.



توفيت تلميذة بريطانية صاحبة 9 سنوات بعد لعقة واحدة للآيس كريم ، وذلك خلال قضائها لعطلة عائلية في إسبانيا، وفقا لما ورد في التحقيق المستمر على مدار عامين.



هوس إجراء عمليات التجميل وتغيير الملامح وصل إلى إجراء شاب عدد كبير من عمليات التجميل ليس بهدف الحصول على ملامح أكثر وسامة ولكن لتحويل وجهه إلى كائن فضائي.

وصلت كلاب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض، ضمن أحداث تقليد قديم يقضي بوجود حيوانات أليفة في البيت الأبيض حيث تم تصويره هو وزوجته في البيت الأبيض بعد أيام قليلة من اصطحاب الحيوانات الجديدة.
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