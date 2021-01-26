داليا أيمن: خطة تطوير الريف المصري تستهدف تطوير 4500 قرية

قالت الإعلامية داليا أيمن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد امس ان مشروع الحكومة لتطوير الريف المصرى سينجح منمن خلال وضع الخطوات الننفيذية للقيام به.





وأضافت "داليا" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مشروع تطوير الريف المصرى يستهدف تطوير 4500 قرية، ومن 30 إلى 35 ألف تابع لها.





تابع أن هذا المشروع سينتهى فى خلال ثلاث سنوات، لافتة إلى أن الحكومة والدولة وضعت كل ما يطلب منها من تقدير لحجم العمل والمطالب منه، متابعة أنه سيتم إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ هذا المشروع.





وأكدت أن الرئيس السيسي خلال كلمته فى إحتفال عيد الشرطة ال69 شدد أن مشروع تطوير الريف المصرى تحدى كبير لتغيير واقع ما يقارب من 55 مليون إنسان من الريف.



