محمد جاد: كل التهنئة لرجال الشرطة المصرية فى عيدهم الـ 69





وأضاف الإعلامى محمد جاد ، خلال تقديمة برنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن الضباط قاموا بتوزيع الهدايا على المواطنين بالشوارع والميادين .





وأشار إلى أن الضباط والضابطات ترددوا على أماكن مختلفة من وحدات تراخيص المرور، و المواصلات العامة، والشوارع .





وتابع أن كل ذلك يعبر عن مدى التلاحم بين الشرطة والشعب، منوهًا إلى أن الهدايه عبارة عن ورود وشيكولاته ولعب للأطفال ومستلزمات المدارس وكمامات ومطهرات.





وأكد أن الهدايا شملت أيضًا مجات مطبوع عليها عيد الشرطة ال 69 ، وإرشادات مرورية ، لافته إلى أنه شعور لطيف من قبل شرطتنا المصرية لإسعاد المواطنين .

قال الإعلامى محمد جاد ، مقدم برنامج صباح البلد، إن ضباط وضابطات الشرطة قاموا أمس بتوزيع الهدايا على كافة مديرية أمن القاهرة ، بمناسبه عيد الشرطة ال 69 .