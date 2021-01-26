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اقتصاد

اقتصاد البحرين.. مصرف البحرين المركزي يعلن تغطية الإصدار الشهري لأذونات بقيمة 70 مليون دينار

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:20 ص
مصرف البحرين المركزي
مصرف البحرين المركزي
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محمود نوفل
أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 1844 (ISIN BH000V9868X5) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يومًا تبدأ في 27 يناير 2021 وتنتهي في 28 أبريل 2021. 

كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 2.12% مقارنة بسعر الفائدة 2.17% للإصدار السابق بتاريخ 20 يناير 2021.

وقد بلغ معدل سعر الخصم 99.468% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.459% علمًا بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 262%.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.
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