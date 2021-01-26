هيفاء وهبي تنشر صورة مع بيرني ساندرز: قلبك ثلج.. قلبي نار

أثارت الفنانة هيفاء وهبي الجدل بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت هيفاء وهبي بصورة فوتوشوب مع السيناتور الأميركي بيرني ساندرز خلال حضوره مراسم تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن.





و علقت علي الصورة قائلة :"قلبك ثلج... قلبي نار".





وأثارت الصورة اعجاب كثير من متابعيها حيث اعتبروها الصورة الاطرف قائلين :"هيفاء تفوز "





وكانت الفنانة هيفاء وهبي كشفت حقيقة المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الذى ادعى أنها تسيء فيه إلى المخرج طارق العريان، لتدعم صديقتها الفنانة أصالة.





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