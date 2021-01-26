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أخبار العالم

آثار جانبية جديدة للقاح فايزر.. إسرائيل تسجل 8571 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:25 ص
إسرائيل تسجل 8571
إسرائيل تسجل 8571 إصابة جديدة بـ كورونا
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة إلاسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، عن تطعيم 226 ألف إسرائيلي ضد فيروس كورونا في اليوم الأخير.

ومنذ بداية حملة التطعيم في إسرائيل ، تلقى اللقاح حوالي 2.7 مليون شخص ، منهم 1.26 مليون تلقوا الجرعة الثانية.

في غضون ذلك سجلت إسرائيل اليوم 8571 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وتأتي حملة التطعيم مع تسجيل معدلات قياسية بالإصابات والوفيات وتفشي الفيروس والتحذير من فقدان السيطرة على الطفرة البريطانية.

وقالت مديرة وحدة الوقاية من الأمراض المعدية في مستشفى "شيبا"، البروفيسور جاليا رحاف، إنه "تم اكتشاف أعراض وآثار جانبية جديدة من لقاح كورونا غير معروفة لشركة فايزر".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" عن مديرة وحدة الوقاية من الأمراض المعدية، قولها "الأشخاص الذين تم تطعيمهم يأتون إلى المستشفى بأعراض مثل الختان وشلل العصب الوجهي، وهذه الأعراض لم تظهر في دراسة الشركة، وقمنا بتبليغ الشركة بالأعراض الجديدة التي سجلت في البلاد".

وأضافت "في البداية عندما تحدثنا إليهم وحولنا لهم الملاحظات بشأن تسجيل أعراض جديدة وغير معروفة من قبل، قالوا لربما يتعلق الأمر بنساء في حالة هلع وهستيريا، لكننا أكدنا لهم أن ذات الأعراض ظهرت عند الرجال أيضا، وأيضا تلقوا عن بلاغات عن ذات الأعراض الجديدة من مناطق أخرى بالعالم".
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