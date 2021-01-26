إصابة 4 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بشمال سيناء

أصيب 4 من أسرة واحده في انقلاب سيارة بشمال سيناءأثناء سيرها على الطريق الدولي الساحلي بمحافظة شمال سيناء، وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج واخبار الجهات المعنية للتحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية في شمال سيناء إخطارًا بوقوع حادث سير اثر انقلاب سيارة نقل أمام قرية المزار غرب مدينة العريش، على الطريق الدولي «العريش/ القنطرة شرق»، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات متنوعة، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف التي هرعت لموقع الحادث إلى مستشفي العريش العام حيث قام فريق اطباء الطواري برعاية المصابين وتقديم العلاج اللازم لهم ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

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