وزيرا الري والزراعة يزوران المنيا لتفقد مشروع الري الحديث وتبطين الترع

يزور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، محافظة المنيا اليوم ، حيث سيكون في استقبالهما اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا





ويشمل البرنامج ، زيارة مزرعة ومصنع سكر شركة القنال بمركز ملوي ، وزيارة مزرعة الري الحديث، كما تشمل الزيارة تفقد عدد من الترع الذي يتم تبطينها ضمن المشروع القومي لتأهيل وتطوير الترع، كما يتفقد الوزير عددا من مخرات السيول بالطريق الصحراوي الشرقي.









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وفي سياق متصل، تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد ، اللمسات النهائية لاعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير بسمالوط ، حيث سيسهم المسار في وضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.





رافق المحافظ خلال الجولة، العميد أنور عدلي مدير مشروعات المنيا بالشركة الوطنية للمقاولات العامة، محمد سيد رئيس مركز سمالوط، دكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة.





وقال المحافظ، ان هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية، لتنفيذ اعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بجميع المحافظات، والذي يعد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيد الثقافي والحضاري.





واطمئن المحافظ ، خلال جولته على جميع الأعمال الجاري تنفيذها بالمدخل الرئيسي للمنطقة والاستراحة والطريق السياحي، وكذلك الانتهاء من تركيب اللوحات الارشادية وتمهيد الطريق المؤدي للكنيسة الأثرية بالبازلت وأعمال التشجير.





وأشار المحافظ، الى انه تم الانتهاء من النقاط المحددة لتنفيذ اعمال التطوير، بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية، لخروج مشروع التطوير في أفضل صورة ممكنة وبشكل يليق بإسم مصر في المنطقة والعالم، مما يحقق استراتيجية شاملة ومحكمة لرؤية مصر المستقبلية للقطاع السياحي.





كما قاد المحافظ حملة مفاجئة لرفع مجموعة من الإشغالات والتعديات على حرم الطريق أمام جامعة المنيا، بهدف إعادة الانضباط بعدد من أحياء مدينة المنيا، حيث تم خلال الحملة رفع وإزالة 9 حالات لتعديات واشغالات على حرم الطريق، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





ووجه المحافظ، العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا بفحص ومراجعة الموقف العام لجميع المنازل والمنشات الواقعة بحرم الطريق وعرض تقرير مفصل حولها.





وأكد أن تلك الحملات اليومية مستمرة من أجل القضاء على العشوائيات والتعديات التي تسئ إلى المظهر الحضاري للمدينة وتسبب إعاقة للمرور بالطريق العام ، مشيرًا إلى استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمراكز يوميًا لتحقيق الانضباط للشوارع مع إلزام أصحاب المحلات التجارية بعدم التعدي على حرم الطريق، لافتًا إلى أنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.





وشدد على انه لن يقبل أي تهاون أو تقصير في تنفيذ القانون، موجهًا رؤساء المراكز بالتصدي بكل حسم وردع للمخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، وإزالة كافة التعديات والاشغالات.



