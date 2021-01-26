الحكومة تعلن عن تعويضات سخية لعمال الحديد والصلب.. يتصدر مانشتات صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الاثنين، أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.





الأهرام

السيسي: انتقلنا من مرحلة ترسيخ الاستقرار إلي البناء والتنمية

الليلة.. بيراميدز يستدرج الأهلي إلى مواجهة من العيار الثقيل





الأخبار

الحكومة: دعم مبادرات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة

وزيرة التجارة تبحث مع رئيس بنك التنمية الصناعية دعم الإنتاج والتصدير





الوفد

الحكومة تعلن عن تعويضات سخية للعاملين في الحديد والصلب

وزير القوى العاملة أمام البرلمان: نسعى إلى خفض معدلات البطالة من 7.3% إلى 5%





الدستور

نبيلة مكرم: مصر لن تغلق أبوابها امام عودة العالقين خلال الجائحة





اليوم السابع

وزير المالية: طرح 3 ملايين جنيه معدني تحمل شعار الاحتفال بعيد الشرطة





الشروق

السبكي: تسجيل 1.1 مليون مواطن بمنظومة لتأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية





سكاي نيوز عربية

الحرس الوطني سيبقى في واشنطن





روسيا اليوم

بايدن وميركل يبحثان إيران وأفغانستان