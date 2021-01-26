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توك شو

الحكومة تعلن عن تعويضات سخية لعمال الحديد والصلب.. يتصدر مانشتات صباح البلد

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:31 ص
الحديد والصلب
الحديد والصلب
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فرح علاء الخولي
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الاثنين، أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.

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الليلة.. بيراميدز يستدرج الأهلي إلى مواجهة من العيار الثقيل

الأخبار 
الحكومة: دعم مبادرات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة
وزيرة التجارة تبحث مع رئيس بنك التنمية الصناعية دعم الإنتاج والتصدير

الوفد
الحكومة تعلن عن تعويضات سخية للعاملين في الحديد والصلب
وزير القوى العاملة أمام البرلمان: نسعى إلى خفض معدلات البطالة من 7.3% إلى 5%

الدستور
نبيلة مكرم: مصر لن تغلق أبوابها امام عودة العالقين خلال الجائحة

اليوم السابع
وزير المالية: طرح 3 ملايين جنيه معدني تحمل شعار الاحتفال بعيد الشرطة

الشروق
السبكي: تسجيل 1.1 مليون مواطن بمنظومة لتأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

سكاي نيوز عربية
الحرس الوطني سيبقى في واشنطن

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