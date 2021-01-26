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رياضة

هل يفعلها.. رمضان صبحي يثير الجدل قبل ساعات من مواجهة الأهلي وبيراميدز

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:34 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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عمرو الحلوانى

حالة كبيرة من الجدل فرضت نفسها داخل الشارع الكروى المصري، فى الساعات الماضية تجاه رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، قبل مواجهة فريقه اليوم أمام الأهلى فى المباراة المقرر إقامتها بينهما فى الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020 /2021.

 وجاءت حالة الجدل الكبيرة بعد أن كشف الإعلامى هانى حتحوت مقدم برنامج الماتش عبر قناة صدى البلد سرا خطيرا بشأن رمضان صبحي، وتأكيده أن اللاعب يفكر فى الوقوف على الكرة خلال مواجهة الأهلى فريقه السابق اليوم.

 وقال حتحوت، إن رمضان صبحي تشاور مع عدد من زملائه اللاعبين فى بيراميدز حول رأيهم فى قيامه بالوقوف على الكرة اليوم أمام الأهلى على طريقة ما فعله من قبل أمام الزمالك عندما كان لاعبا فى الأهلي.

 ولم يكن حتحوت هو الوحيد الذى أشار إلى وجود تفكير لدى رمضان صبحي فى الوقوف على الكرة أمام الأهلى، فى مباراة اليوم، إنما خرج أحمد فوزى حارس مرمى الأهلى الأسبق وأكد رغبة اللاعب فى الوقوف على الكرة أيضا مما أدى إلى وجود حالة كبيرة من الجدل والانتظار لما سيحدث خلال مباراة اليوم.

 وكان رمضان صبحي انتقل إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد انتهاء مدة تعاقده مع الأهلى، وشهدت الأيام الماضية توترا فى العلاقة بينه وبين جماهير الأهلى بسبب رفضه البقاء داخل أركان القلعة الحمراء.

 ويعد رمضان صبحي واحدا من أبرز لاعبي الكرة المصرية فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها.

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