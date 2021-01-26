محافظ شمال سيناء: الصحة تحدد الفئات المستهدفة للتطعيم بلقاح كورونا

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه سيتم تحديد الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للتطعيم بلقاح كورونا ،من قبل وزارة الصحة ، وأنه ستتم متابعة توفير التجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والاحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة .

وأضاف اللواء شوشة، أن مديرية الصحة بالمحافظة تستولي عملية توفير وإعداد وتأهيل القوى البشرية من الطواقم الطبية اللازمة من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين ومدخلى البيانات والخدمات المعاونة وغيرها.

وقال محافظ شمال سيناء انه تم تجهيز المبنى الاجتماعى باستاد العريش الرياضى لتطعيم المواطنين بلقاح الكورونا حال وصوله إلى المحافظة، كما سيتم افتتاح مركزين آخرين لتأدية الخدمة: أحدهما بوحدة صحية فى بئر العبد، والآخر بوحدة صحية فى الحسنة بوسط سيناء. ،كما تم تجهيز مستشفى الشيخ زويد المركزى لاستقبال حالات الاشتباه بكورونا بعد إصابة عدد كبير من الأهالي خلال الفترة الماضية.كما تواصل المديرية عمليات الرش والتعليم للمنشات والبرك وتعقيم خزانات مياه الشرب.

وقد تابع اللواء شوسه المحافظ مستشفي العريش العام ، للاطلاع على آخر التجهيزات الخاصة بموقع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا حال وصوله الى المحافظة.

ومن جانبها..أكدت وزيرة الصحة ، أن مصر أول دولة تبدأ حملة التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المستجد بأفريقيا كما أنها كانت أول دولة تحصل على اللقاح في القارة ، وأن قرار البدء في التلقيح اعتمد على ضمان استئناف توريد مزيد من الدفعات للقاحات.

وأضافت الوزيرة أنه تم تسجيل لقاح "سينوفارم" الصيني في مصر من قبل هيئة الدواء المصرية وحصل على موافقة الطوارئ المصرية قبل إتاحته، مشيرة إلى أنه جاري تسجيل ٣ لقاحات أخرى، بالإضافة إلى استكمال استقبال شحنات لقاح سينوفارم الصيني، مؤكدة أن حماية الأطقم الطبية من أولويات الدولة المصرية، حيث إنه تماشيًا مع كافة دول العالم، سيتم إتاحة اللقاح بالمجان لكافة الأطباء بداية من المعالجين لمصابي فيروس كورونا وحتى كافة الأطباء تباعًا، وذلك من العاملين بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، ثم يليهم كبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية.

وأشارت الوزيرة إلى أن لقاح (سينوفارم) الصيني أثبت فاعلية فى التجارب الإكلينيكية تصل إلى 89% في إنتاج أجسام مضادة، و99% حماية من الإصابة، و100% حماية من ظهور الأعراض العنيفة والحرجة، لافتة إلى أن تلك اللقاحات تمت تجربتها على مواطنين فوق سن ١٨ عامًا، مؤكدة أنه في حال إقرارها للأطفال والسيدات الحوامل سيتم إتاحتها.





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