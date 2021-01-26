في ذكرى ميلادها.. تعرف على وصية سعاد حسني ..فيديو

عرض برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، تقرير عن سعاد حسني، سندريلا السينما العربية، ويحل اليوم الثلاثاء 26 يناير ذكري ميلاد الفنانة الراحلة سعاد حسني والتي قدمت العديد من الإعمال الفنية علي مدار مشوارها الفني الكبير .





كان لسعاد حسني 3 وصايا طلبتها من صديقها الدكتور عصام حسني، طبيب التخدير وعلاج الأورام، والذي شرع لتنفيذها بعد رحيلها، وأول وصية هي كتابة كتاب عن أسرارها وهو ما حققه لها بالفعل.





وكشف عصام حسني في تصريحات لبرنامج صباح البلد :"أن الوصية الثانية أن يزور قبرها في كل مرة يزور مصر وهو أمر يلتزم به بشكل مستمر والوصية الثالثة عدم نشر أي صور تخص الفترة التي كانت تقضيها في لندن وهو ما التزم به أيضا".





سعاد حسني.. واحدة من أعظم الفنانات المصريات ٣٢ عامًا هو عمرها الفني أثرت الفن المصري بالعديد من الأعمال الفنية ومن خلال ٨٢ فيلمًا هو مجموع أعمالها السينمائية حصدت وبامتياز على لقب "سندريلا" الشاشة العربية.. ابتسامة سعاد حسني الرائقة، ووجهها الجميل وصوتها العذب، ورقصاتها الاستعراضية المرحة، خلدت ذكراها رغم رحيلها عن عالمنا



