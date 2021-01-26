أسعار صرف الريال السعودي في البنوك اليوم

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف "الريال السعودي" خلال منتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في "البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك كريدي أجريكول - بنك التعمير والإسكان".





‏البنك الأهلي المصري.

4.1102 جنيه للشراء، وسعر 4.202 جنيه للبيع.





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