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اقتصاد

أسعار صرف الريال السعودي في البنوك اليوم

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:06 ص
ريال سعودى
ريال سعودى
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هاجر رزق
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف "الريال السعودي" خلال منتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في "البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك كريدي أجريكول - بنك التعمير والإسكان".

‏البنك الأهلي المصري.
4.1102 جنيه للشراء، وسعر 4.202 جنيه للبيع.

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بنك مصر
4.1102 جنيه للشراء، مقابل 4.202 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول 
4.1318 جنيه للشراء، مقابل 4.2073 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان
4.0701جنيه للشراء، مقابل 4.2306 جنيه للبيع.
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