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رياضة

الاتحاد الأفريقي يحول 1.5 مليون دولار للأهلي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:54 ص
فريق الأهلي
فريق الأهلي
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عبدالحكيم ابو علم

تسلمت  إدارة الأهلي قبل ساعات إخطارًا بتحويل بنكي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بقيمة مليون ونصف المليون دولار هي باقي مستحقات النادي عن الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا الذي تم حسمه في 27 نوفمبر الماضي علي حساب الزمالك في نهائي القرن الشهير.

وكان الأهلي قد تسلم مليون دولار علي دفعات خلال الأدوار الفعلية للنسخة ذاتها لتصل القيمة الإجمالية للبطولة 2.5 مليون دولار

أنهت إدارة الأهلي إجراءات صرف 58 مليون جنيه للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الساعات القليلة الماضية هي 25% مقدمات عقودهم وراتب شهري نوفمبر وديسمبر بجانب مكافات الفوز لاخر مباريات مسابقة الدوري.

وأسدلت إدارة الاهلي الستار علي كافة مستحقات الفريق بحيث لا يوجد لأي لاعب شيئًا لدي النادي قبل السفر صباح الجمعة إلي الدوحة لخوض منافسات مونديال العالم لكرة اليد.

ويلتقي الفريق الاحمر مع بيراميدز في السابعة والنصف من مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات مسابقة الدوري.
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