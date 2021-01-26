ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نقف احتراما .. نائب رئيس الاتحاد الدولي لليد يشيد بالإجراءات الصحية بالمونديال

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:04 ص
نائب رئيس الاتحاد
نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن قارة آسيا
Advertisements
فرح علاء الخولي
 عرض برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، تقريرا عن مونديال كرة اليد 2021، واشادة نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بإجراءات الصحة المصرية في المونديال،  حيث أشاد نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن قارة آسيا بدر الذياب، بالإجراءات الاحترازية وخطة التأمين الطبي التي تطبقها وزارة الصحة المصرية خلال فعاليات بطولة العالم لكرة اليد المقامة بمصر في الفترة من 13 وحتى 31 من يناير الجاري.

وكشف نائب رئيس الاتحاد الدولي ،عن تعرضه لحادث بسيط بعد سقوط ماء ساخن على ساقه، ما دفعه إلى اللجوء للعيادة التابعة لوزارة الصحة والسكان الموجودة بفندق الإقامة، حيث أعرب عن سعادته بمستوى الخدمة الطبية التي تلقاها إضافة إلى حرص الفريق الطبي على الاطمئنان عليه والاتصال به يوميا لتقديم الخدمة الطبية اللازمة له، معقبا: "يجب ان نقف احتراما لوزارة الصحة والحكومة المصرية".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

صبحي وحسن مصطفى يعقدان مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل مونديال اليد

المونديال في موعده.. وزير الرياضة: الاتحاد الدولي لليد تعهد بتوفير طائرات خاصة للمنتخبات حال إغلاق المطارات

وزير الرياضة: مونديال اليد سيظهر ريادة مصر في تنظيم فعاليات عالمية في زمن كورونا

رياضة البرلمان: خطة طوارئ للتعامل مع حالات كورونا فى مونديال اليد

صحة البرلمان تطالب بتأمين دخول وخروج المشجعين في مونديال اليد

الشباب والرياضة تناقش استعدادات مونديال اليد.. نواب: السياحة أكثر المستفيدين من تنظيم الفعاليات.. ورسالة عالمية توضح مدى الأمان والاستقرار

ترشيحاتنا

نشرة الفن.. بالشورت.. شاهد مريهان حسين تبهر جمهورها في أحدث ظهور لها.. ولقاء الخميسى ترد على منتقدى حفلها الغنائي بساقية الصاوى

حكم الصلاة في المنزل بدون عذر

دعاء للميت و7 أعمال تخفف عنه عذاب القبر

شاهد تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز اليوم

تعرف على مواعيد مباريات دور الثمانية في مونديال اليد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 26-1-2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرهما التريند.. 10 صور رومانسية لـ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

بعد ضبطه متلبسًا بالسرقة.. مراهق يعتدي على حراس أمن مركز تسوق في تشيلي

فيديو على تيك توك يساعد في إنقاذ سيدة من السرقة والاختطاف.. ما القصة؟