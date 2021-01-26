نقف احتراما .. نائب رئيس الاتحاد الدولي لليد يشيد بالإجراءات الصحية بالمونديال

عرض برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، تقريرا عن مونديال كرة اليد 2021، واشادة نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بإجراءات الصحة المصرية في المونديال، حيث أشاد نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن قارة آسيا بدر الذياب، بالإجراءات الاحترازية وخطة التأمين الطبي التي تطبقها وزارة الصحة المصرية خلال فعاليات بطولة العالم لكرة اليد المقامة بمصر في الفترة من 13 وحتى 31 من يناير الجاري.





وكشف نائب رئيس الاتحاد الدولي ،عن تعرضه لحادث بسيط بعد سقوط ماء ساخن على ساقه، ما دفعه إلى اللجوء للعيادة التابعة لوزارة الصحة والسكان الموجودة بفندق الإقامة، حيث أعرب عن سعادته بمستوى الخدمة الطبية التي تلقاها إضافة إلى حرص الفريق الطبي على الاطمئنان عليه والاتصال به يوميا لتقديم الخدمة الطبية اللازمة له، معقبا: "يجب ان نقف احتراما لوزارة الصحة والحكومة المصرية".



