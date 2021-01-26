نادية الجندي تطلب الدعاء لخبير التجميل محمد الصغير.. شاهد

طالبت الفنانة نادية الجندي ، متابعيها بالدعاء لـ خبير التجميل محمد الصغير.

ونشرت صورة له من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلقت نادية الجندي قائلة "تمنياتي لك بالشفاء العاجل ياحبيبي وحبيبنا كلنا وعشرة العمر الجميلة ربنا يشفيك يارب، وسلامتك من كل شر محمد الصغير ربنا يقومك بألف سلامه ويخليك لأسرتك وكل حبايبك ويديك الصحه."





وكشفت الإعلامية مها الصغير ، عن الحالة الصحية لوالدها خبير التجميل محمد الصغير ، موضحة أنه لا يزال مريض للغاية، ونشرت صورة قديمة له معها عبر حسابها على "انستجرام".





وعلقت مها على الصورة قائلة: "محمد الصغير ابويا و حب عمري حبيبي و نور عيني و حرمه امي اجمل و اقوي و اطيب قلب ملكة العلايلي ارجوا الدعاء له بالشفاء العاجل ، اسألكم الدعاء لإنه تعبان اوي اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفي أبي وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.



