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اقتصاد

رئيس جهاز القاهرة الجديدة: استمرار حملات إزالة مخالفات البناء ورفع الإشغالات بالمدينة والتعامل معها بحسم

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:28 ص
جانب من أعمال الإزالة
جانب من أعمال الإزالة
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آمنة عبدالعظيم
أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، مواصلة الجهاز شن حملات ضبط وإزالة مخالفات البناء، ورفع الإشغالات داخل الأحياء، والتعامل دون تهاون مع المخالفات والإزالة الفورية لها.

وأوضح  المهندس عبدالناصر يوسف، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، أنه تم  إيقاف وإزالة  مخالفة بناء ممثلة فى زيادة غرف سطح بالفيلا ٣٢٨ نرجس ٤، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

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وأضاف أنه تم رصد مخالفة بناء بالقطعة 11/18بمنطقة اللوتس الجنوبية تمثلت فى "تقفيل" البدروم وزيادة في الردود والبدروم به مخزن الخشب، وتم التعامل على الفور، حيث تم التحفظ على سيارة خشب بمعرفة مدير أمن التجمع الخامس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفى سياق متصل، أكدت المهندسة مروة حسين،  نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الأول، أنه تم شن حملة مكبرة  بالمجاورة الثالثة بالتجمع الأول، أسفرت عن إزالة كافة التعديات والإشغالات أمام المحال، مشيرة إلى أنه جار استكمال وتكثيف حملات إزالة المخالفات بالتوازي مع تطوير ورفع كفاءة محاور الطرق، وضبط مناسيب المطابق وغرف المحابس مع منسوب الطريق، وذلك طبقًا للتعليمات المستمرة من المهندس أمين غنيم رئيس الجهاز بضرورة الاهتمام بالمرافق العامة من طرق ومرافق وزراعة، وتقديم أفضل الخدمات لقاطني مدينة القاهرة الجديدة بجميع التجمعات.

من جانبها، أضافت المهندسة سلوى بيومى, نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الثالث، أنه جارٍ رفع المخلفات وفتح الطرق بمنطقة امتداد غرب الجولف بالتجمع الثالث، كما أنه تم تكثيف أعمال النظافة بالمنطقة، وذلك تجهيزًا لتطوير المنطقة طبقا للخطة الموضوعة.
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